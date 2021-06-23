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Номер извещения
ГП105897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 19:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11458
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
andrey.betev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бетев Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2021 10:30 GMT +323.06.2021 10:3023.06.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105897Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения.Москва
Подведение итогов не позднее
06.08.2021 11:0006.08.2021 11:0006.08.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105897Подведение итогов не позднее Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
62
62
Документация лота
Кол-во: 1
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