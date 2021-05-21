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Номер извещения
32110273529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 12:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
Контактный телефон
+7 499 978-87-93
Факс
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Адрес электронной почты
imolaw@muctr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муравьева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Миусская пл., д. 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева
Начальная цена
3 550 636,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
31.09.11.190
31.09.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 4.00000
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