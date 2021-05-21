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    Главная / Торги / Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева

    Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273529Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.МенделееваМосква, Миусская пл., д. 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 12:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_на_закупку_мебели_в_АД.docx

    АД_53ЭА_223.doc

    Обоснование_НМЦК___53ЭА_223.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 978-87-93

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Миусская пл., д. 9

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273529Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.МенделееваМосква, Миусская пл., д. 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной мебели для нужд РХТУ им Д.И.Менделеева

    Начальная цена

    3 550 636,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09.1

    Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол лабораторный "

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Стол лабораторный островной "

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 3"

    "Стол лабораторный угловой "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Тумба лабораторная подвесная тип 1"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "Тумба лабораторная подвесная тип 2"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 6"

    "Тумба лабораторная подвесная тип 3"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Шкаф металлический для посуды "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 8"

    "Шкаф металлический узкий для посуды "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 9"

    "Шкаф лабораторный вытяжной тип 1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 10"

    "Контроллер воздушного потока, тип 1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 11"

    "Шкаф лабораторный вытяжной тип 2"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Контроллер воздушного потока, тип 2"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Смеситель горячей и холодной воды"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Раковина"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Надстройка сервисная "

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 16"

    "Шкаф-стол приставной с раковиной "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Стол лабораторный для весов "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 18"

    "Шкаф для баллонов тип 1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 19"

    "Шкаф для баллонов тип 2"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 20"

    "Стул лабораторный"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 21"

    "Табурет лабораторный"

    Кол-во: 4.00000

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    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Ленинградская область
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