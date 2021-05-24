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Номер извещения
32110271544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
12.05.2021 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12
Почтовый адрес
650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6533
Адрес электронной почты
Kliver.TV@gazprom-neft.nsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кливер Татьяна Васильевна
Место рассмотрения заявок
Кемерово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы промышенной безопасности технических устройств ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271544Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышенной безопасности технических устройств ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»Кемерово
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышенной безопасности технических устройств ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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