Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «МИТ», составленной в соответствии с МСФО за 2020 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110275880 Уникальный номер закупки 371 Номер закупки 371 Наименование закупки Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «МИТ», составленной в соответствии с МСФО за 2020 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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