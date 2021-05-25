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    Главная / Торги / Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «МИТ», составленной в соответствии с МСФО за 2020 г.

    Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «МИТ», составленной в соответствии с МСФО за 2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275880Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275880

    Уникальный номер закупки

    371

    Номер закупки

    371

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «МИТ», составленной в соответствии с МСФО за 2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 19:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_с_корректировками.docx

    Проект_договора_МСФО15042021.docx

    Извещение_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-02

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 08:00 GMT +325.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275880Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 08:0025.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275880Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275880Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275880Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 год

    Начальная цена

    4 920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    69.20.10.000

    Услуги по проведению финансового аудита

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

    Кол-во: 1.00000

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