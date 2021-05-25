www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110275880
Уникальный номер закупки
371
Наименование закупки
Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «МИТ», составленной в соответствии с МСФО за 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 19:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
Почтовый адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
Контактный телефон
+7 499 231-44-02
Факс
+7 499 202-81-60
Адрес электронной почты
zakupkimit@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганич Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 08:00 GMT +325.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275880Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 08:0025.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275880Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275880Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275880Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 годМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "МИТ", составленной в соответствии с МСФО за 2020 год
Начальная цена
4 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Адрес местонахождения
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
69.20.10.000
69.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.