Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в период проведения ПМЭФ-2021 и Чемпионата Европы по футболу - 2021 в Санкт-Петербурге

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105893 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0074860-386-2021 Наименование закупки Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в период проведения ПМЭФ-2021 и Чемпионата Европы по футболу - 2021 в Санкт-Петербурге Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Парадная»

Все закупки и тендеры «Комплекс Парадная» Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15 Контактный телефон +7 812 449-70-01 Адрес электронной почты kp@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Вавилова Светлана Васильевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в период проведения ПМЭФ-2021 и Чемпионата Европы по футболу - 2021 Дата и время окончания срока приема заявок 20.05.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105893 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в период проведения ПМЭФ-2021 и Чемпионата Европы по футболу - 2021 Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в период проведения ПМЭФ-2021 и Чемпионата Европы по футболу - 2021 Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт