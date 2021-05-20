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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105896Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105896

    Уникальный номер закупки

    24

    Номер закупки

    24

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (РХА)

    Дата публикации

    12.05.2021 19:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения.rar

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСХИМАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    Почтовый адрес

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 240-00-72 доб. 1217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Kiseleva@baltlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселева Ирина Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 23:5926.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105896Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

    Начальная цена

    991 856,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РусХимАльянс
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка по маршруту: Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, БЦ «Лотте» – Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка по маршруту: Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, БЦ «Лотте» – Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 12, корп. 2, стр. 1, БЦ «Морская резиденция»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка по маршруту: Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, БЦ «Лотте» – Ленинградская область, Кингисеппский район, поселение Усть-Лужское, посёлок Усть-Луга, квартал Краколье, здание 50а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка по маршруту: Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А – Ленинградская область, Кингисеппский район, поселение Усть-Лужское, посёлок Усть-Луга, квартал Краколье, здание 50а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка по маршруту: Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 12, корп. 2, стр. 1, БЦ «Морская резиденция» - Ленинградская область, Кингисеппский район, поселение Усть-Лужское, посёлок Усть-Луга, квартал Краколье, здание 50а"

    Кол-во: 1

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