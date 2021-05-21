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    Главная / Торги / 1 Проект. и строительство конструкции с возможностью размещения баннеров (СКК Санкт-Петербург)

    1 Проект. и строительство конструкции с возможностью размещения баннеров (СКК Санкт-Петербург)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105892Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1 Проект. и строительство конструкции с возможностью размещения баннеров (СКК Санкт-Петербург)

    Наименование закупки

    1 Проект. и строительство конструкции с возможностью размещения баннеров (СКК Санкт-Петербург)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 18:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.1.pdf

    Проект_договора.rar

    Формы_для_заполнения.rar

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    Информация_для_участников__дополнение_к_ТЗ_.docx

    Анкета_участника_новая.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 332-78-85

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.danilova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8,

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 16:00 GMT +321.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105892Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105892Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 15:0018.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105892Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105892Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8,

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8 Срок выполнения работ - 01.06.2021г. - 01.09.2021г. Консультант по вопросам ТЗ - Меденцев Сергей Иванович (тел.: 8 (999) 499-58-01, s.medentsev@stroytransgaz.com).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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