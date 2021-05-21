1 Проект. и строительство конструкции с возможностью размещения баннеров (СКК Санкт-Петербург)

Лот 1

Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8,