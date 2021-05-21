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Номер извещения
ГП105892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1 Проект. и строительство конструкции с возможностью размещения баннеров (СКК Санкт-Петербург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.danilova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Данилова Татьяна Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 16:00 GMT +321.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105892Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105892Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 15:0018.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105892Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105892Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8, Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию и строительству конструкции с возможностью размещения баннеров (баннерной ткани) с цветной печатью в рамках реализации проекта "Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса", расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8,
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д.8 Срок выполнения работ - 01.06.2021г. - 01.09.2021г. Консультант по вопросам ТЗ - Меденцев Сергей Иванович (тел.: 8 (999) 499-58-01, s.medentsev@stroytransgaz.com).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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