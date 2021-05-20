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    Главная / Торги / Поставка тягового аккумулятора

    Поставка тягового аккумулятора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тягового аккумулятора МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275851

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    361

    Наименование закупки

    Поставка тягового аккумулятора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 18:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    извещение_о_закупке.docx

    42_протокол_итогов_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-02

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тягового аккумулятора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 08:00 GMT +320.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тягового аккумулятора Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 08:0020.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275851Дата и время вскрытия заявок Поставка тягового аккумулятора Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275851Подведение итогов не позднее Поставка тягового аккумулятора Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тягового аккумулятора

    Начальная цена

    147 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20.22

    Производство аккумуляторных батарей и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936225/name/60ace22aaa24a1.68314342

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство аккумуляторных батарей и их частей"

    Кол-во: 1.00000

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