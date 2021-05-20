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    Главная / Торги / Запрос цен №59 на поставку сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 году

    Запрос цен №59 на поставку сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 годуХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105891

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    59

    Наименование закупки

    Запрос цен №59 на поставку сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 18:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИДФ_ЗЦ__59_ТЗ_на_закупку_сейф_пакетов_для_нужд_Общества_в_2021_году_27042021.docx

    ИДФ_ЗЦ__59_Документация_запроса_цен_12052021.docx

    ИДФ_ЗЦ__59_Приложение___1_к_ТЗ_на_закупку_сейф_пакетов_для_нужд_Общества_в_2021.docx

    ИДФ_Проект_договора__сейф_пакеты_.doc

    Приложение__1_к_договору__сейф_пакеты_.docx

    ИДФ_ЗЦ__59_Протокол_рассмотрения_и_сопоставления_заявок__ИТОГИ__24052021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    Почтовый адрес

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Контактный телефон

    +7 495 229-32-07

    Факс

    +7 495 229-32-07

    Адрес электронной почты

    O.Gulevich@svo-dutyfree.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гулевич Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 годуХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105891Дата и время вскрытия заявок Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 годуХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105891Подведение итогов не позднее Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 годуХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 году

    Начальная цена

    2 259 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Классификатор ОКПД2

    22.22.11.000

    Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ИДФ_ЗЦ__59_ТЗ_на_закупку_сейф_пакетов_для_нужд_Общества_в_2021_году_27042021.docx

    12.05.2021

    Приложение__1_к_договору__сейф_пакеты_.docx

    12.05.2021

    ИДФ_Проект_договора__сейф_пакеты_.doc

    12.05.2021

    ИДФ_ЗЦ__59_Документация_запроса_цен_12052021.docx

    12.05.2021

    ИДФ_ЗЦ__59_Приложение___1_к_ТЗ_на_закупку_сейф_пакетов_для_нужд_Общества_в_2021.docx

    12.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934803/name/60ab9cefbab7c3.41076246

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сейф-пакетов для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2021 году"

    Кол-во:

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