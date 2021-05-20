ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

РусХимАльянс Все закупки и тендеры РусХимАльянс

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Хранение архивного короба" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Архивный короб с крышкой" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Дополнительная крышка к архивному коробу" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Штрих-код на короб" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Сборка архивного короба" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Систематизация документов" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Составление описи" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Упаковка/переупаковка документов в короба" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Обработка новых коробов/папок, поступивших на хранение (регистрация в эл. системе, размещение на стеллажах)" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Загрузка описи в личный кабинет для возможности постоянного доступа Заказчика к описи" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Предоставление доступа в личный кабинет для возможности размещения заявок на оказание необходимых услуг и постоянного доступа к описи" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Поиск короба/папки по заявке" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Изъятие переданных на хранение архивных папок и/или архивных коробов с последующим возвратом на место хранения" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Безвозвратное изъятие архивных папок/ коробов" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Уничтожение документации" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Вывоз коробов с территории Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Доставка коробов с территории Исполнителя на территорию Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Транспортировка коробов (из офиса/в офис Заказчика)" Кол-во: 1