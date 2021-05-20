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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105895Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105895

    Уникальный номер закупки

    23

    Номер закупки

    23

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (РХА)

    Дата публикации

    12.05.2021 19:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Приложения.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСХИМАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    Почтовый адрес

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 240-00-72 доб. 1217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Kiseleva@baltlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселева Ирина Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 23:5928.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105895Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Начальная цена

    2 478 415,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РусХимАльянс
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    52.10.1

    Услуги по складированию и хранению

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хранение архивного короба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Архивный короб с крышкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дополнительная крышка к архивному коробу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Штрих-код на короб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Сборка архивного короба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Систематизация документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Составление описи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Упаковка/переупаковка документов в короба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Обработка новых коробов/папок, поступивших на хранение (регистрация в эл. системе, размещение на стеллажах)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Загрузка описи в личный кабинет для возможности постоянного доступа Заказчика к описи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Предоставление доступа в личный кабинет для возможности размещения заявок на оказание необходимых услуг и постоянного доступа к описи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Поиск короба/папки по заявке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Изъятие переданных на хранение архивных папок и/или архивных коробов с последующим возвратом на место хранения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Безвозвратное изъятие архивных папок/ коробов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Уничтожение документации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Вывоз коробов с территории Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Доставка коробов с территории Исполнителя на территорию Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Транспортировка коробов (из офиса/в офис Заказчика)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Доставка расходных материалов Заказчику, включая погрузо-разгрузочные работы"

    Кол-во: 1

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