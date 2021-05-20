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Номер извещения
ГП105895
Уникальный номер закупки
23
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (РХА)
Дата публикации
12.05.2021 19:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А
Почтовый адрес
199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1
Контактный телефон
+7 812 240-00-72 доб. 1217
Факс
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Адрес электронной почты
I.Kiseleva@baltlng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселева Ирина Львовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Начальная цена
2 478 415,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РусХимАльянс
Все закупки и тендеры РусХимАльянс
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А
199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1
52.10.1
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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