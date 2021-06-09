Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Производственный экологический контроль и мониторинг состояния экосистемы Арктической зоны Российской Федерации» (109109)для ООО «Газпромнефть-Развитие» в 2021-2022гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105885 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0057242-334-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Производственный экологический контроль и мониторинг состояния экосистемы Арктической зоны Российской Федерации» (109109)для ООО «Газпромнефть-Развитие» в 2021-2022гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ

Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4732 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Думанская Екатерина Петровна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова: нефть

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Производственный экологический контроль и мониторинг состояния экосистемы Арктической зоны Российской Федерации Дата и время окончания срока приема заявок 09.06.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105885 Дата и время окончания срока приема заявок Производственный экологический контроль и мониторинг состояния экосистемы Арктической зоны Российской Федерации г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Производственный экологический контроль и мониторинг состояния экосистемы Арктической зоны Российской Федерации Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт