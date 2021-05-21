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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110271476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка с доставкой продуктов питания (мясо говядины)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений (конкурентный)
Дата публикации
12.05.2021 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660003, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Переулок Маяковского, 30
Почтовый адрес
660003, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Переулок Маяковского, 30
Контактный телефон
+7 391 260-77-92
Факс
Адрес электронной почты
kulagin_roman@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалисман Наталья Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка с доставкой продуктов питания (мясо говядины)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка с доставкой продуктов питания (мясо говядины)
Начальная цена
389 148,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАДОУ № 238
Все закупки и тендеры МАДОУ № 238
Адрес местонахождения
660003, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Переулок Маяковского, 30
10.11.31.110
10.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800.00000
Кол-во: 200.00000
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