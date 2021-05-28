www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110271410
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обработке прямого белья и покрывал (стирка, пятновыведение, крахмаление, сушка, глаженье, упаковка, транспортировка, погрузка-разгрузка) общежитий МТУСИ по адресам: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 7; ул. Маршала Тухачевского, д. 18; 2-й Кабельный пр-д, д. 4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
12.05.2021 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А,
Почтовый адрес
111024, Г МОСКВА77, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А
Контактный телефон
+7 495 957-77-31
Факс
+7 495 362-26-13
Адрес электронной почты
zakupka@mtuci.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиркова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обработке прямого белья и покрывал (стирка, пятновыведение, крахмаление, сушка, глаженье, упаковка, транспортировка, погрузка-разгрузка) общежитий МТУСИ по адресам: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 7; ул. Маршала Тухачевского, д. 18; 2-й Кабельный пр-д, д. 4
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 17:3004.06.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271410Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обработке прямого белья и покрывал (стирка, пятновыведение, крахмаление, сушка, глаженье, упаковка, транспортировка, погрузка-разгрузка) общежитий МТУСИ по адресам: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 7; ул. Маршала Тухачевского, д. 18; 2-й Кабельный пр-д, д. 4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обработке прямого белья и покрывал (стирка, пятновыведение, крахмаление, сушка, глаженье, упаковка, транспортировка, погрузка-разгрузка) общежитий МТУСИ по адресам: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 7; ул. Маршала Тухачевского, д. 18; 2-й Кабельный пр-д, д. 4
Начальная цена
1 843 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А,
111024, Г МОСКВА77, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А
96.01.19.139
96.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28800.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.