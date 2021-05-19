Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней после получения ПО Заказчиком. Условия: в соответствии с условиями договора. Сроки поставки товара/оказания услуг/выполнения работ: передача ПО не более 10 дней с момента подписания договора Сторонами. Гарантийная поддержка ПО не менее 12 месяцев с момента передачи ПО Заказчику.