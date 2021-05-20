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    Главная / Торги / Поставка топлива

    Поставка топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_МРТС_Терминал_lasr.pdf

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Запрос_Форма_2_ТКП_Топливо.xlsx

    ТЗ_МРТС_Строймонтаж_last.pdf

    Договор_поставки.docx

    СП_1_к_договору_поставки_топлива.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 17:00 GMT +320.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105882Подведение итогов не позднее Поставка топливаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105882Подведение итогов не позднее Поставка топливаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданию. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьевне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: voronova_v@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейра д. 12, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    19.20.21

    Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо летнее для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж""

    Кол-во: 720

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо зимнее для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж""

    Кол-во: 630

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо летнее для нужд ООО "МРТС Терминал""

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо зимнее для нужд ООО "МРТС Терминал""

    Кол-во: 200

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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