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Номер извещения
ГП105881
Уникальный номер закупки
01-0055465-108-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать комплекс услуг по разработке и актуализации Каталога промышленных стандартов для розничных брендов и объектов нефтебазового хозяйства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52
Адрес электронной почты
Guseynova.ECh@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусейнова Елена Чингизовна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка и актуализация Каталога промышленных стандартов для розничных брендов и объектов нефтебазового хозяйства
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105881Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и актуализация Каталога промышленных стандартов для розничных брендов и объектов нефтебазового хозяйстваСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка и актуализация Каталога промышленных стандартов для розничных брендов и объектов нефтебазового хозяйства
Официальный сайт, на котором размещена документация
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