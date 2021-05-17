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Номер извещения
ГП105884
Уникальный номер закупки
2508/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1846
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
g.gordeeva@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Галина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 17:55 GMT +317.05.2021 17:5517.05.2021 17:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105884Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93Москва
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 17:5525.05.2021 17:5525.05.2021 17:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105884Подведение итогов не позднее Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1249,211м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приоритет Карьер «Чечуйский», Иркутская область, Киренский район, либо близлежащие карьеры. Правый берег р. ЛенаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
08.12.12.140
08.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 517.391
Кол-во: 731.82
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