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    Главная / Торги / Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93

    Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 17:5517.05.2021 17:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105884Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105884

    Уникальный номер закупки

    2508/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2508/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_2508_СТГ_ТПС.docx

    ТЗ__МТР_.pdf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020_...doc

    Форма_КП..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1846

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    g.gordeeva@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Галина Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 17:55 GMT +317.05.2021 17:5517.05.2021 17:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105884Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 17:5525.05.2021 17:5525.05.2021 17:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105884Подведение итогов не позднее Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 17:5525.05.2021 17:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105884Подведение итогов не позднее Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Песка ГОСТ 8736-93 и Щебня, фр.5-20 ГОСТ 8267-93

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1249,211м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет Карьер «Чечуйский», Иркутская область, Киренский район, либо близлежащие карьеры. Правый берег р. ЛенаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 517.391

    "Позиция 2"

    "Щебень, фр.5-20 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 731.82

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