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Номер извещения
32110271198
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗП №892/ЗП - Стенд для очистки жидкостей для филиала "Невский" (D21P200241)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 16:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 520
Факс
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Адрес электронной почты
ssolopov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солопов Семен Александрович
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗП №892/ЗП - Стенд для очистки жидкостей для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.202121.07.2021 23:5921.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271198Подведение итогов не позднее ЗП №892/ЗП - Стенд для очистки жидкостей для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗП №892/ЗП - Стенд для очистки жидкостей для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
336 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-1
Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1
Адрес местонахождения
197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н
33.20
33.20
Документация лота
Кол-во: 1
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