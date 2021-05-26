Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году

    Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117150Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ДРОЭ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 20:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    КД_ГД_Астрахань_ТОиТР_Связь_лот1.doc

    Приложения_к_ТЗ.rar

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx.docx

    ТЗ_ТОиТР_Связь__ГД_Астрахань.pdf

    КП_1000782822_ГД_Астрахань_ТОиТР_Связь_лот1.xlsx

    Приложение_3_ПРОЕКТ_Договора__субподряда_по_ТОиТР_на_конкурентной_основе.docx

    ГП117150_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-06-05 доб. 2814

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюденов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 10:00 GMT +326.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117150Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117150Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 23:0004.06.2021 23:0004.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117150Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 23:0004.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117150Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году

    Начальная цена

    9 938 203,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948399/name/60ba7aa4f07087.43485175

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ТОиТР оборудования связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014427
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении и утилизации изоляции для нужд ООО «ГСП Переработка»
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении...
    594567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП237348
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 167/22-844
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод»...
    594235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014351
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2022 году (22-0043)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    21 555 862
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014349
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году (22-0042)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты...
    594215
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 891 221
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП136636
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ЗДАНИЕ)" (инв.№ Т00009108), "ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ОБОРУДОВАНИЕ)" (инв.№ Т00009230)
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка...
    578557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014348
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году (22-0041)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    147 627 227
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148127
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч) (1эт ГПА№2) Установка компрессорная (поз.95)» Инв.№Т00016148
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч)...
    580636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237269
    Выполнение строительно-монтажных работ в рамках технического перевооружения объектов: «ГП УКПГ: «Сети противопожарной автоматики» инв.№ Т00002641, «ГКП Цех НТС (рез.л): Сети КИПиА» инв.№ Т000011209
    Выполнение строительно-монтажных работ в рамках технического перевооружения объектов: «ГП...
    593968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить