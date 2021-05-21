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Номер извещения
32110270987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских по объектам технологического присоединения для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1205
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32
Факс
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Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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ПИР по объекту «Строительство сетей водоснабжения и канализационных сетей для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения и водоотведения: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1559» и «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1560»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 20:0018.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270987Подведение итогов не позднее ПИР по объекту «Строительство сетей водоснабжения и канализационных сетей для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения и водоотведения: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1559» и «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1560»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПИР по объекту «Строительство сетей водоснабжения и канализационных сетей для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения и водоотведения: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1559» и «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1560»
Начальная цена
5 606 666,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
41.10
41.10
Документация лота
Кол-во:
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