Лот 1

ПИР по объекту «Строительство сетей водоснабжения и канализационных сетей для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения и водоотведения: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1559» и «Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Красноармейская, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0105001:1560»