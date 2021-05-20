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Номер извещения
ГП105867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 495
Факс
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Адрес электронной почты
mmareev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мареев Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105867Дата и время окончания срока приема заявок 703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105867Дата и время вскрытия заявок 703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 23:5929.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105867Подведение итогов не позднее 703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105867Подведение итогов не позднее 703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
703/ТЭР - Ремонт и ТО вспомогательного оборудования котельных ТЭЦ-25 для нужд ООО "ТЭР" (0.1111.УО.2021)
Начальная цена
9 493 056,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3
33.12.1
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
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