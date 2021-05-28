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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110270931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лицензионных экземпляров программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронном виде
Дата публикации
12.05.2021 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Контактный телефон
+7 495 276-13-07
Факс
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Адрес электронной почты
Kurdin_AA@ctp-moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдин Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Административные Округа Г Москвы/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензий ПО Smeta.ru
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 09:30 GMT +328.05.2021 09:3028.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270931Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий ПО Smeta.ruАдминистративные Округа Г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 09:3028.05.2021 09:3028.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110270931Дата и время вскрытия заявок Приобретение лицензий ПО Smeta.ruАдминистративные Округа Г Москвы/
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 23:0004.06.2021 23:0004.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270931Подведение итогов не позднее Приобретение лицензий ПО Smeta.ruАдминистративные Округа Г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лицензий ПО Smeta.ru
Начальная цена
63 637,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Вознесенский пер., дом 11, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦТП МОЭК
Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
58.2
58.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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