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    Главная / Торги / 702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)

    702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105865Дата и время окончания срока приема заявок 702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105865Дата и время окончания срока приема заявок 702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105865Дата и время вскрытия заявок 702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2021 23:5908.06.2021 23:5908.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105865Подведение итогов не позднее 702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 23:5908.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105865Подведение итогов не позднее 702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)

    Начальная цена

    1 144 005,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.190

    Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "702/ТЭР - Металлопрокат для нужд ТЭЦ-23 - филиал ПАО "Мосэнерго" для нужд ООО "ТЭР" (0.1104.МО.2021)"

    Кол-во: 1

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