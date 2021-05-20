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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту мягкой кровли гаража филиала АО «Корпорация «Комета» - «Восточный»

    Выполнение работ по ремонту мягкой кровли гаража филиала АО «Корпорация «Комета» - «Восточный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271034Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту мягкой кровли гаража МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110271034

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту мягкой кровли гаража филиала АО «Корпорация «Комета» - «Восточный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение.docx

    2._Проект_договора.docx

    3._Техническое_задание.docx

    4._Локальная_смета.xlsx

    Протокол_итоговый__ремонт_кровли_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по ремонту мягкой кровли гаража

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271034Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту мягкой кровли гаража Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 09:0020.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110271034Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту мягкой кровли гаража Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271034Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту мягкой кровли гаража Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по ремонту мягкой кровли гаража

    Начальная цена

    592 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935843/name/60acb9391f8793.18973245

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    17.08.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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