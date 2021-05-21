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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110271037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подписка на периодические печатные издания на второе полугодие 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-48-43
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка книг и периодических изданий (на 2 полугоде 2021г.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271037Дата и время окончания срока приема заявок Закупка книг и периодических изданий (на 2 полугоде 2021г.) Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 09:0021.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110271037Дата и время вскрытия заявок Закупка книг и периодических изданий (на 2 полугоде 2021г.) Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка книг и периодических изданий (на 2 полугоде 2021г.)
Начальная цена
1 301 118,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
58.14.19.000
58.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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