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    Главная / Торги / 698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)

    698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105854Дата и время окончания срока приема заявок 698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    698_ТЭР_1_383_ТЭР_11.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105854Дата и время окончания срока приема заявок 698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105854Дата и время вскрытия заявок 698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2021 23:5929.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105854Подведение итогов не позднее 698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105854Подведение итогов не позднее 698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)

    Начальная цена

    368 856,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/961420/name/60d07e63b91e69.30372926

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "698/ТЭР - Электроды сварочные для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.104.МО.2021)"

    Кол-во: 1

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