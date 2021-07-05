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Номер извещения
ГП105851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка источников бесперебойного питания для нужд АЗС ООО «Газпромнефть-Центр».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14
Контактный телефон
+7 812 449-07-77 доб. 55645
Адрес электронной почты
Sitnikova.EA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источников бесперебойного питания для нужд АЗС ООО «Газпромнефть-Центр».
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка источников бесперебойного питания для нужд АЗС ООО «Газпромнефть-Центр».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14
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