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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций

    Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 08:5920.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270801Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций КурскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110270801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    051-УСЛ 2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    051_УСЛ_2021___Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    051_УСЛ_2021___Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    051_УСЛ_2021__Проект_договора.doc

    051_УСЛ_2021_Техническая_часть.doc

    051_УСЛ_2021___Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    051_УСЛ_2021___Извещение.doc

    051_УСЛ_2021___Документация.docx

    051_УСЛ_2021___Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Юридический адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    Почтовый адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Контактный телефон

    +7 4712 39-99-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    p.hodanenok@kurskgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ходаненок Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Курск

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270801Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций Курск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению газонов после выполнения работ по ремонту газовых коммуникаций

    Начальная цена

    840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Адрес местонахождения

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Классификатор ОКПД2

    43.29

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931957/name/60a656dad00e88.54879761

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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