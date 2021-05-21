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Номер извещения
32110270726
Уникальный номер закупки
55_2021_50_Кба
Наименование закупки
Оказание услуг по мытью окон зданий с применением промышленного альпинизма для нужд КБ «Арматура»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-55-23
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковальская Наталья Всеволодовна
Место рассмотрения предложений
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мытью окон зданий с применением промышленного альпинизма для нужд КБ «Арматура»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.202109.06.2021 13:1509.06.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270726Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мытью окон зданий с применением промышленного альпинизма для нужд КБ «Арматура»601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мытью окон зданий с применением промышленного альпинизма для нужд КБ «Арматура»
Начальная цена
600 522,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
81.22.11.000
81.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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