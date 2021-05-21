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Номер извещения
ГП105848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 906 068-62-15
Факс
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Адрес электронной почты
j.smirnova@worldskills.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105848Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105848Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке информационной кампании и размещению на электронных носителях информационных материалов в целях развития профессионального мастерства и поддержки Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Республике Башкортостан.
Начальная цена
4 637 757,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
63
Документация лота
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