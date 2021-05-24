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    Главная / Торги / Поставка нержавеющего металла для АО "НПО автоматики"

    Поставка нержавеющего металла для АО "НПО автоматики"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270802Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нержавеющего металлаг. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110270802

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нержавеющего металла для АО "НПО автоматики"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1__проект_договора_.docx

    Приложение__2__техническое_задание_.docx

    Извещение.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 263-71-08

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Виктория Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нержавеющего металла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 07:00 GMT +324.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270802Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нержавеющего металлаг. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.145

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 07:0124.05.2021 07:0124.05.2021 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110270802Дата и время вскрытия заявок Поставка нержавеющего металлаг. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.145

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 15:0024.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270802Подведение итогов не позднее Поставка нержавеющего металлаг. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270802Подведение итогов не позднее Поставка нержавеющего металлаг. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр.145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нержавеющего металла

    Начальная цена

    1 354 736,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.120

    Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 205.00000

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