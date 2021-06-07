Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 637/12.05.21/КО/Э Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров

    637/12.05.21/КО/Э Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105847Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105847

    Уникальный номер закупки

    637/12.05.21/КО/Э

    Номер закупки

    637/12.05.21/КО/Э

    Наименование закупки

    637/12.05.21/КО/Э Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Изменение_1.pdf

    Протокол____Вн_074_01_4799__от_10.06.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2021 15:30 GMT +307.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105847Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2021 15:3007.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105847Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров Салават

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 12:0030.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105847Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105847Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров

    Начальная цена

    1 997 820,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.222

    Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963207/name/60d2bdaec2f1b8.18476090

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по поверке трубопроводных расходомеров"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211066555
    КО №1138/КО - Оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных комплексов узлов учета газа, ремонту и поверке средств измерений на котельных (95/36/2022) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»
    КО №1138/КО - Оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных комплексов узлов учета...
    591479
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 033 495
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить