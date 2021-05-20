Лот 1

ЗП №15822/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности и комплексное обследование зданий и сооружений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Псковская ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P200497)