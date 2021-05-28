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Номер извещения
32110270645
Уникальный номер закупки
43
Наименование закупки
Поставка металлопродукции алюминиевой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
12.05.2021 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Наталья Михайловна
Место рассмотрения предложений
610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопродукции алюминиевой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 10:00 GMT +328.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.06.2021 20:0003.06.2021 20:0003.06.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110270645Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата и время проведения
07.06.2021 10:0007.06.2021 10:0007.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110270645Дата и время проведения Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Подведение итогов не позднее
07.06.2021 20:0007.06.2021 20:0007.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270645Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции алюминиевой
Начальная цена
33 049 756,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 50 630 килограмм. Допустимое отклонение количества каждого наименования продукции не должно превышать +10% (десять процентов) от количества продукции указанного в Спецификации (приложение к проекту договора (в разделе V «Проект договора»).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») Доставка продукции производится покупателю по адресу: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
24.42.24.110
24.42
Документация лота
Кол-во: 24730.00000
Кол-во: 2600.00000
Кол-во: 7200.00000
Кол-во: 16100.00000
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