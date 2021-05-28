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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции алюминиевой

    Поставка металлопродукции алюминиевой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110270645

    Уникальный номер закупки

    43

    Номер закупки

    43

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции алюминиевой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    12.05.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_43.3_итоги.doc

    Протокол_43.3.pdf

    Документация.docx

    Документация.pdf

    Извещение.doc

    Извещение.pdf

    Проект_договора.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Наталья Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Алюминий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопродукции алюминиевой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 10:00 GMT +328.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.06.2021 20:0003.06.2021 20:0003.06.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110270645Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Дата и время проведения

    07.06.2021 10:0007.06.2021 10:0007.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110270645Дата и время проведения Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 20:0007.06.2021 20:0007.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270645Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 20:0007.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270645Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции алюминиевой610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции алюминиевой

    Начальная цена

    33 049 756,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 50 630 килограмм. Допустимое отклонение количества каждого наименования продукции не должно превышать +10% (десять процентов) от количества продукции указанного в Спецификации (приложение к проекту договора (в разделе V «Проект договора»).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») Доставка продукции производится покупателю по адресу: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора»).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    24.42.24.110

    Плиты и листы алюминиевые

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949127/name/60bdf7589d3819.53771075

    07.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949130/name/60bdf7896d5112.06427855

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 24730.00000

    "Позиция 2"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 2600.00000

    "Позиция 3"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 7200.00000

    "Позиция 4"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 16100.00000

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