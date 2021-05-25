Аренда и обслуживание оборудования для чистки обуви, на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, дом 2, литера И, корп.12-12а

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105839 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0074845-386-2021 Наименование закупки Аренда и обслуживание оборудования для чистки обуви, на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, дом 2, литера И, корп.12-12а Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Парадная»

Все закупки и тендеры «Комплекс Парадная» Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15 Контактный телефон +7 812 449-70-01 Адрес электронной почты kp@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Котова Светлана Владимировна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Аренда и обслуживание оборудования для чистки обуви, на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейск Дата и время окончания срока приема заявок 25.05.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105839 Дата и время окончания срока приема заявок Аренда и обслуживание оборудования для чистки обуви, на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейск Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Аренда и обслуживание оборудования для чистки обуви, на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейск Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт