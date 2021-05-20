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Номер извещения
32110270544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Почтовый адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Контактный телефон
+7 8313 34-91-23
Факс
+7 8313 34-32-56
Адрес электронной почты
dzr_vityaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дуленкова Людмила Николаевна
Место рассмотрения предложений
Дзержинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором» Дзержинск
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 13:0020.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110270544Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором» Дзержинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»
Начальная цена
245 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием, прилагаемым в виде отдельного файла
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: 606015. Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Адрес местонахождения
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
27.90.40.190
27.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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