Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, а так же расходы по монтажу комплекса «Соляная пещера с галогенератором»и пуско-наладочные работы на объекте Заказчика. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется в безналичной форме Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не более чем в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке на основании счета (счета-фактуры). Датой оплаты услуг считается дата списания денежных средств со счета Заказчика Исполнитель обязуется оказать услугу по поставке комплекса «Соляная пещера с галогенератором» (именуемую далее Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору) . Место оказания услуг: 606015. Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный д.3. Срок поставки и завершения работ по монтажу и пуско-наладке: в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора