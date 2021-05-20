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    Главная / Торги / Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»

    Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором» ДзержинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110270544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Раздел_III_НМЦД.xls

    ТЗ_ГБУ_ЦСР_ВИТЯЗЬ__3_.doc

    Проект_договора_раздел2.doc

    32110270544_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-91-23

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дуленкова Людмила Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Дзержинск

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором» Дзержинск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 13:0020.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110270544Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором» Дзержинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270544Подведение итогов не позднее Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором» Дзержинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекса «Соляная пещера галогенератором»

    Начальная цена

    245 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием, прилагаемым в виде отдельного файла

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: 606015. Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, а так же расходы по монтажу комплекса «Соляная пещера с галогенератором»и пуско-наладочные работы на объекте Заказчика. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется в безналичной форме Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не более чем в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке на основании счета (счета-фактуры). Датой оплаты услуг считается дата списания денежных средств со счета Заказчика Исполнитель обязуется оказать услугу по поставке комплекса «Соляная пещера с галогенератором» (именуемую далее Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору) . Место оказания услуг: 606015. Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный д.3. Срок поставки и завершения работ по монтажу и пуско-наладке: в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Извещение.doc

    12.05.2021

    Проект_договора_раздел2.doc

    12.05.2021

    ТЗ_ГБУ_ЦСР_ВИТЯЗЬ__3_.doc

    12.05.2021

    Раздел_III_НМЦД.xls

    12.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934006/name/60ab492f65d716.39157725

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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