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Номер извещения
ГП105838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по электроизмерениям в подразделениях ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-73-28
Факс
Адрес электронной почты
igor.dendyaev3@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дендяев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Королев
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Выполнение работ по электроизмерениям в подразделениях ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2021 12:00 GMT +311.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105838Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по электроизмерениям в подразделениях ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»Королев
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105838Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по электроизмерениям в подразделениях ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по электроизмерениям в подразделениях ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Начальная цена
1 798 150,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
71.20.1
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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