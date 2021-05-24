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    Главная / Торги / Поставка чистящих средств для оргтехники

    Поставка чистящих средств для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чистящих средств для оргтехники119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110271359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка чистящих средств для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД_чист._орг._техника.pdf

    Аукцион_в_электронной_форме_СМП___чистящие_средства_для_оргтехники.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чистящих средств для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271359Подведение итогов не позднее Поставка чистящих средств для оргтехники119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чистящих средств для оргтехники

    Начальная цена

    310 043,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 1.00000

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