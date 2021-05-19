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    Главная / Торги / Поставка оргтехники

    Поставка оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270519Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники Ханты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110270519

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 15:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Приложение__4._Техническое_задание.doc

    Приложение__1._Заявка.doc

    Приложение__2._Согласие.doc

    Приложение__3._Ценовое_предложение.doc

    Приложение__5._Проект_договора.docx

    Протокол_подведения_итогов__20210519_50п_от_19.05.2021г.21052021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 951 970-81-18

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270519Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники Ханты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники

    Начальная цена

    487 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Ханты Мансийский атомный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставляемого товара Заказчиком и на основании счета предоставленного Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933231/name/60a79524ad79f7.70934540

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 11.00000

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