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    Главная / Торги / Закупка инструмента на 2021 год

    Закупка инструмента на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:3025.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента на 2021 год КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение__442.docx

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ГП105835_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 10:30 GMT +325.05.2021 10:3025.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента на 2021 год Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105835Подведение итогов не позднее Закупка инструмента на 2021 год Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105835Подведение итогов не позднее Закупка инструмента на 2021 год Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента на 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/984775/name/60f03a857f9fe7.66125628

    15.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок резцовый 151.2-5050-93 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Головка сверлильная 870-1200-10-PM 4334 (Sandvik)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Державка PCLNR 5050T 25 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Державка SRDCN 3232P 20-A (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Державка SRSCR 3232 P20 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Оправка C8-391.10-60 030 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Патрон Weldon A1B20-50 20 100 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Патрон цанговый C8-391.14-50 080 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пластина R216-10 02 E-M 1025 Sandvik"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Пластина R216-40 07 E-M 1025 Sandvik"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Пластина R216-40 07 M-M 4340 (Sandvik)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Пластина режущая R300-2060M-PM 4230 (Sandvik)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Пластина режущая RCMT 20 06 M0 4225 (Sandvik)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ Pramet S50W-PCLNR 19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "РЕЗЕЦ Pramet PCLNR 5050 T25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "РЕЗЕЦ Pramet PSSNR 4040 R19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "РЕЗЕЦ Pramet PSSNR 5050 T25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ Pramet A50U-PDUNR 15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Сверло D12 870-1200-10L16-10 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Сверло D38 880-D3800L40-05 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Сверло удлинённое D20 Lраб=750 38.2301-4004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Сверло удлинённое D48 Lраб=550 38.2301-4002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Сверло удлинённое D50 Lраб=350 38.2301-4008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Сверло удлинённое D70 Lраб=350 38.2301-4009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Фреза 360-160Q40-Z6D19 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Фреза R216-40B40-150 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Фреза R245-100Q32-12M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Фреза R245-200Q60-12M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Фреза R245-200Q60-18M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Фреза R300-080Q27-20M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фреза R390-020B20-11M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Фреза R390-040A40-45M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фреза R390-050Q22-17M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Фреза R390-050Q22-18M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фреза R390-100Q32-17M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Фреза R390-100Q32-18M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Фреза R390-160Q40-18M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Pramet 2416-40R-E4-P"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Цанга 393.14-50 320 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Державка PCLNL 2525M 19 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Державка PCLNR 2525M 19 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Державка PRDCN 3225P 12 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Державка RX123L25-3232B-007 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

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