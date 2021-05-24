Оказание услуг по установке газобалонного оборудования для перевода автомобилей на КПГ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчиком производится расчет за весь объем оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней от даты подписания Сторонами акта приёма-передачи товарной накладной и выставленного счета. Срок выполнения работ: от 45 до 95 календарных дней со дня подписания договора (является критерием).