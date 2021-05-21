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    Главная / Торги / Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"

    Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105827Дата и время окончания срока приема заявок Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГПБ-14

    Наименование закупки

    Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_ТЗ.pdf

    Техническое_задание.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-22-98

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Elenaicheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ичёва Елена Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 13:00 GMT +321.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105827Дата и время окончания срока приема заявок Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2021 13:0021.07.2021 13:0021.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105827Подведение итогов не позднее Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 13:0021.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105827Подведение итогов не позднее Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости оказанных услуг производится в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления, оформленных в соответствии с НК РФ, счетов-фактур[условия оплаты рекомендуемые, подлежат изменению]

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах ООО "Мечел-Материалы""

    Кол-во: 1

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    1
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