Лот 1

ЗП №899/ЗП - Оказание услуг по организации и проведению среди работников ПАО «ТГК-1» Турнира по мини-футболу и Турнира по волейболу ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)