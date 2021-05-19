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Номер извещения
32110270323
Уникальный номер закупки
1299
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Газоснабжение жилых домов по ул.Грузовая,1я – 6я Трубосварочная пос.Мясокомбината в Ленинском районе г.Челябинска»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 261-20-96
Факс
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Адрес электронной почты
M.Popova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Марина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Газоснабжение жилых домов по ул. Грузовая, 1-6 Трубосварочная пос. Мясокомбинат в Ленинском районе г. Челябинска
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270323Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Газоснабжение жилых домов по ул. Грузовая, 1-6 Трубосварочная пос. Мясокомбинат в Ленинском районе г. ЧелябинскаЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Газоснабжение жилых домов по ул. Грузовая, 1-6 Трубосварочная пос. Мясокомбинат в Ленинском районе г. Челябинска
Начальная цена
3 987 813,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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