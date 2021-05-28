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Номер извещения
32110270433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
12.05.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450008, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12,
Почтовый адрес
450008, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Контактный телефон
+7 908 350-49-51
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-ugatu@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янузакова Чулпан Албертовна
Место рассмотрения предложений
Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 07:00 GMT +328.05.2021 07:0028.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270433Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110270433Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Дата и время проведения
31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110270433Дата и время проведения Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270433Подведение итогов не позднее Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по передаче в аренду ковровых покрытий
Начальная цена
865 082,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО УГАТУ, УГАТУ, УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УГАТУ, УГАТУ, УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
450008, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12,
450008, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
81.29.19.000
81.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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