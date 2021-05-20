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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270299Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газаВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110270299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.docx

    Документация_АС0001684.docx

    Извещение_АС0001684.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___Техническое_предложение_АС0001684.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП_АС0001684.xlsx

    Приложение_2_Техническое_задание_АС0001684.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 17:0025.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270299Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газаВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Начальная цена

    43 963 882,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935280/name/60ac8f15d3aba8.41581399

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

    Кол-во: 16.00000

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