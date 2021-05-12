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Номер извещения
ГП105820
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Возмещения затрат ИП Годван П.Ю. по обеспечению электроэнергией базы СП №2 по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Школьная, 15, кадастровый номер земельного участка 86:08:0030101:56
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка у единственного поставщика
Дата публикации
12.05.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-57-29
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
DavidovaYV@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Возмещения затрат ИП Годван П.Ю. по обеспечению электроэнергией базы СП №2 по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Школьная, 15, кадастровый номер земельного участка 86:08:0030101:56
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.202112.05.2021 14:3012.05.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105820Подведение итогов не позднее Возмещения затрат ИП Годван П.Ю. по обеспечению электроэнергией базы СП №2 по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Школьная, 15, кадастровый номер земельного участка 86:08:0030101:56Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Возмещения затрат ИП Годван П.Ю. по обеспечению электроэнергией базы СП №2 по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Школьная, 15, кадастровый номер земельного участка 86:08:0030101:56
Начальная цена
1 363 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
35.11.10.130
Документация лота
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