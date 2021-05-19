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    Главная / Торги / Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)

    Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270716Дата и время окончания срока приема заявок Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)СаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110270716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-ЗК

    Наименование закупки

    Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 15:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_01_ЗК.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 15:3020.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270716Подведение итогов не позднее Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)Саранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)

    Начальная цена

    72 206,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РМ, г. Саранск, в районе поворота с ул. Короленко на ул. Волгоградская (правая сторона); РМ, г. Саранск, ул. КраснаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата - в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ Срок - в течение 38 календарных дней со дня заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22.2

    Строительство местных линий электропередачи и связи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство местных линий электропередачи и связи"

    Кол-во: 1.00000

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