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Номер извещения
32110270716
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 15:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 15:3020.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270716Подведение итогов не позднее Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)Саранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 рубильник №4 по ул. Короленко (инв. № 00072475); ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 (РП-10) щит 2 рубильник №2 по ул.Красная (инв. № 00072578)
Начальная цена
72 206,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РМ, г. Саранск, в районе поворота с ул. Короленко на ул. Волгоградская (правая сторона); РМ, г. Саранск, ул. КраснаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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