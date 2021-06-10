0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичные 30% - аванс; 70% - в течение 10-ти календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной без замечаний. Поставка с момента оплаты аванса в течение - 30 календарных дней, поставка партиями по заявке стороны Договора в течение 2022г. до исполнения обязательств по договору.