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    Главная / Торги / 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ

    0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2021 06:0010.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105823Дата и время окончания срока приема заявок 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Дата публикации

    12.05.2021 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Документация_о_закупке___0938_МАК__Полуботинки_летние_с_защитным_подноском_с_п.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 272-63-21

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубкова Тамара Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2021 06:00 GMT +310.06.2021 06:0010.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105823Дата и время окончания срока приема заявок 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2021 06:0010.06.2021 06:0010.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105823Дата и время вскрытия заявок 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    02.08.2021 21:5902.08.2021 21:5902.08.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105823Подведение итогов не позднее 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.08.202102.08.2021 21:5902.08.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105823Подведение итогов не позднее 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ

    Начальная цена

    616 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полуботинки кожаные летние с перфорацией, защитным подноском МУН 200ДЖ- 230 пар

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 443901, Самарская область, 443901, аэропорт «Самара», база СМТСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичные 30% - аванс; 70% - в течение 10-ти календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной без замечаний. Поставка с момента оплаты аванса в течение - 30 календарных дней, поставка партиями по заявке стороны Договора в течение 2022г. до исполнения обязательств по договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    15.20.13.190

    Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуботинки летние кожаные с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ "

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    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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