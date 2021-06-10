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Номер извещения
ГП105823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
12.05.2021 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 272-63-21
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубкова Тамара Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2021 06:00 GMT +310.06.2021 06:0010.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105823Дата и время окончания срока приема заявок 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2021 06:0010.06.2021 06:0010.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105823Дата и время вскрытия заявок 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.08.2021 21:5902.08.2021 21:5902.08.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105823Подведение итогов не позднее 0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0938/2021 Поставка полуботинок летних кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ
Начальная цена
616 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полуботинки кожаные летние с перфорацией, защитным подноском МУН 200ДЖ- 230 пар
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 443901, Самарская область, 443901, аэропорт «Самара», база СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
15.20.13.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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