www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 154
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артамонова Олеся Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105818Дата и время окончания срока приема заявок Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105818Дата и время вскрытия заявок Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105818Подведение итогов не позднее Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.
Начальная цена
1 424 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
C
Документация лота
Кол-во: 2580
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.