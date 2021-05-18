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    Главная / Торги / Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов.

    Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105818Дата и время окончания срока приема заявок Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    64 от 12.05.2021

    Наименование закупки

    Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_Подведения_итогов.pdf

    заявка_на_закупку.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Юридический адрес

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    Почтовый адрес

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 611-10-00 доб. 154

    Факс

    +7 812 458-72-22

    Адрес электронной почты

    dubinina@ckba.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артамонова Олеся Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105818Дата и время окончания срока приема заявок Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105818Дата и время вскрытия заявок Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105818Подведение итогов не позднее Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.

    Начальная цена

    1 424 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течении 10 календарных дней после отгрузки ОПЛАТА ПО СПЕЦСЧЕТУ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930390/name/60a4f839ca0120.22496838

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "круг 08Х18Н10Т ф 250"

    Кол-во: 2580

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