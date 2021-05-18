Лот 1

Круг08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 ф250 - 2,58т. Технические требования: Металл поставляется с подтверждением химического состава, после проведения термической обработки, с контролем УЗК 100%, с контролем загрязненности неметаллическими включениями, контролем макроструктуры, контролем ферритной фазы, с подтверждением стойкости к межкристалитной коррозии метод АМУ, подтверждением механических свойств при температуре +20 и +350 градусов. Документы о качестве, оригинал от завода изготовителя.